Areal og eigedom vedtok å gje utbyggar dispensasjon

Nyhende

Bakgrunnen for saka kom opp til politisk handsaming var at opphavleg konsesjonsgjeven tilkomstveg er teke med i kommuneplanens arealdel, medan ny trasé, som utbyggar har søkt om, ligg i område avsett til LNF-føremål. I saksutgreiinga blir det poengtert at det er eit vilkår for utbygging at vegen er i samsvar med arealplan, eller at det er gjeve dispensasjon frå arealføremål. I og med at ny tilkomstveg ikkje er i samsvar med kommunens arealplan, har utbyggar Falck Renewables Vind AS søkt om dispensasjon frå arealføremål i kommuneplanens arealdel for å kunne bygge anleggsveg som godkjent i MTA –plan.