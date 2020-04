– Skal vere trygt for alle

Nyhende

– Vi opna i mai i fjor, så vi har ikkje eit stort kundekartotek. Vi er altså avhengig av at kundar finn vegen til oss, og lev av drop in. Då merkast det når det blir stille i gatene. Men når det er sagt har vi også merka at mange er glade i bygda og kommunen sin, og gjerne vil bidra til at butikkane består, seier Anita Karin Myklebust, som driv Nordfjord optikk på Nordfjordeid saman med Kristin Holien.