Veldig kjekt, men det blir krevjande

Nyhende

Det seier Anne-Grete Eikås, rektor ved Nordfjordeid skule, som saman med tilsette har informert foreldra både skriftleg og munnleg om korleis ein endra skulekvardag kjem til å sjå ut for elevane. Kva grep skulen har gjort for at skuledagen skal bli trygg for elevane, og kva som vert forventa av heimane før dei sender borna på skuleveg.