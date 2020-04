Ny utsetting – truleg klart i februar 2021

Nyhende

Den lenge planlagde oppgraderinga av Eid Eldretun, no Fossevegen bufellesskap er no godt i gang, men slik situasjonen er no, er det stor usikkerheit kring levering av både varer og tenester, samt at prosjektet er meir omfattande enn ein hadde grunnlag for å vite når ferdigstilling vart planlagt til 1. oktober 2020. Bygget vil truleg vere klart innan utgangen av februar 2021.