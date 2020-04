Glade 1.-klassingar

Nyhende

Ein viktig grunn til at Fjordabladet valde å ta turen til Stårheim skule, og 1.-klassingane, har samanheng med at elevane klaga på at avisa hadde tatt bilde av alle 1.-klassingane då skulane starta i fjor haust, men ikkje av dei. Då kunne det passe bra å ta eit bilde av dei kjekke elevane i samband med at skulen vart reopna sist måndag.

Kjekt med heimeskule

På spørsmål får Fjordabladet sin utsende om det hadde vore kjekt med heimeskule, så var svaret at det hadde det vore, men at det var endå kjekkare å få kome tilbake på skulen etter over ein månad med fjernundervisning.

–Det er veldig kjekt å treffe alle venane, og læraren vår som har vore v veldig snill med å ikkje gje oss for mykje lekse når vi har hatt heimeskule, sa Vilde som fortalde at det hadde vore bra med tid til både å leike og å vere ute i naturen i det flotte vêret.

Uteskule

Lærar for 1. klasse ved Stårheim skule er Jorunn Navelsaker. Ho fortel at elevane har vore veldig flinke i den tida dei har hatt fjernundervisning, og at alle har vore flinke til å gjere leksene sine.

–Når elevane no er tilbake på skulen kjem vi til å nytte høvet til å ha ein god del av undervisninga ute. Iallfall så lenge vi har så flott vårvêr som vi har no. Det er godt både for elevane, og oss som lærarar, seier Jorunn Navelsaker