Ein annleis 1. mai

Nyhende

I år vert 1. mai-feiringa særs annleis enn vi er vante med. Det tyder ikkje at 1. mai er mindre viktig. Tvert om! 1. mai er ein kampdag og ein festdag. Kampane for arbeidstakarrettar og solidariteten med kvarandre er viktigare enn nokon gong.

Kriser avdukar mykje om eit samfunn. Koronapandemien er den største krisa verda har hatt på mange tiår. Måten vi møter utfordringane på fortel mykje om samfunnet vårt. Denne krisa handlar først og fremst om solidaritet nasjonalt og globalt. Den handler om eit samfunn der folk er villige til å stille opp for kvarandre. Vi ser stendig døme på at veldig mange syner vilje til å strekke seg langt for å hjelpe og for å ta vare på dei som treng det aller mest.

Likevel syner denne krisa også at samfunnet vårt er sårbart, og at skilnadene i samfunnet vårt fort kan verte større. Mange kjenner seg utrygge, mange har tapt arbeid og inntekt. Krisa syner kor avhengige vi alle er av fellesskapet, og kor viktig det er at fellesskapet stiller opp når det er nødvendig. Samstundes må vi også sørge for at når fellesskapet stiller opp, skal ikkje nokre einskildpersonar kunne utnytte fellesskapsløysingar til å fylle lommene sine på kostnad av oss alle.

Krisa syner tydeleg kven vi ikkje greier oss utan i samfunnet. Mange yrkesgrupper som har blitt tatt for gitt, er heltane i kampen mot denne sjukdomen. At dette gjeld tilsette i helsevesenet seier seg sjølv. Til liks gjeld det også reinhaldarar, transportarbeidarar og butikktilsette som står på for oss alle. Dei som no jobbar hardt for fellesskapet er likevel ikkje dei med høgast løn. Sjølv om applaus og gode ord er fint, så må vi som fellesskap sørge for eit skikkeleg løft i desse yrka. Det gjeld heile, faste stillingar og ei løn å leve av

Samstundes aukar arbeidsløysa. Vi veit at det kjem til å verte tungt for mange framover. Difor må vi, som fellesskap, halde fram med å stille opp for dei som vert ramma. Det gjeld no, men også etter at perioden vi no er inne i er over.

Vi må tru at det kjem ei tid der koronavirakken har stilna og der vi gradvis kjem inn att i kvardagen. Det vil vere ei tid for å krevje endring. SV vil halde fram med å kjempe for eit samfunn med sterke fellesskap og små skilnader. Eit samfunn for vanlege folk, der dei som har mest yter meir, der ingen blir gjevne opp og alle kan lukkast. SV kjempar for eit samfunn for dei mange, ikkje for dei få.

På 1. mai står vi saman om ei meir rettferdig fordeling – ikkje berre av godene, men også av byrdene.