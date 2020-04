Framleis ingen nye koronasmitta

Nyhende

Null nye siste døgn, og fem nye prøver er analysert siste døgn - av totalt 1.893, stadfestar Helse Førde.

To pasientar er no innlagde ved Førde sentralsjukehus med koronasmitte. Ein av desse er no innlagt på medisinsk kohort etter å ha testa positivt tidlegare.

Ein annan pasient er framleis innlagt til intensivbehandling.

Helse Førde stadfestar at seks pasientar som har hatt korona er no utskrivne.

Søndag er det 11 av om lag 3.000 tilsette som er heimeverande og sjukmelde på grunn av korona.

To tilsette er stadfesta smitta.