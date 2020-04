To av ti skiftar ikkje dekk

Nyhende

– Å køyre med piggfrie vinterdekk om sommaren kan få konsekvensar. Dei har langt dårlegare veggrep enn sommardekk, ikkje minst på våt vegbane. Sjølv på tørr vegbane vil bremselengda vere lenger med piggfrie vinterdekk enn med dårlege sommardekk, noko som kan bli fatalt ved brå oppbremsing, seier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgivar i Tryg Forsikring, i ei pressemelding.

Det finst ikkje gode heilårsdekk

Piggfrie vinterdekk har ein mjukare type gummi enn sommardekk. På sommarføre risikerer ein ustabilitet, lengre bremsestrekning og langt dårligare drenering av regnvatn. På våt vegbane risikerer ein vannplaning ved lågare fart enn med sommardekk.

– Det finst ikkje heilårsdekk som er like god på vinter og sommarføre. Bruker du piggfrie vinterdekk på sommarføre utset du deg som bilist og dine passasjarer for unødig risiko som i verste fall kan forårsake samanstøyt, skade og død ved for eksempel ein kritisk oppbremsing på våt vegbane. I tillegg er ein ein trussel for mjuke trafikantar, seier han.

Korona utsette fristen i sør

Ifølgje regelverket skal piggdekk av i Sør-Norge første måndag etter påske, medan Nord-Norge har frist til å skifte dekk 1. mai. Men på grunn av situasjonen rundt Koronaviruset valde Vegvesenet å utsette fristen i Sør-Norge.

– Nå er det nær sommarlege forhold i låglandet i Sør-Norge, men det kan framleis vere fare for kuldegrader og frost om natta enkelte stadar, ikkje minst i høgda. Føler du usikkerheit ved å skifte til sommardekk bør du vente. Det er bilførar sitt ansvar å sko seg etter forholda, og vi veit jo at ein kan oppleve vinterlege forhold også i mai månad mange stader i landet, seier Brandeggen.