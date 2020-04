Malakoff må avlysast

Nyhende

No klokka 13 presenterte kulturminister Abid Raja nye reglar for store arrangement i sommar. Regjeringa følgjer helseråda med tanke på koronasmitte, og det generelle forbodet mot store arrangement vert utvida til 1. september. Når det gjeld arrangement med under 500 publikummarar kjem kulturministeren tilbake til avgjerd på torsdag. Fjordabladet kjem tilbake til meir i saka.