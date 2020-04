Strandrydding på to meter avstand

Nyhende

– Vi får ikkje sjansen til å gjere så mykje i desse dagane her, men å samle saman tang og tare i området rundt Sagaparken, som har eit såpass stort område, så klarer vi å halde avstanden. Det er ein vinn-vinn situasjon der vi samlar inn tang til hagane våre, samtidig som vi ryddar for alle og gjere det klart for sommaren, seier Guri Haga, leiar i Eid Hagelag.

Torsdag var rundt ti personar i Sagaparken og rydda i tang og tare. Ifølgje Haga brukte dei heile stranda og heldt to meter avstand.

– Det var noko spontant at vi fann ut at stranda måtte ryddast, og så er det positivt at vi får litt igjen for det. Vi har ikkje lov og samlast meir enn fem personar, så vi var veldig bevisst på at vi brukte heile stranda og heldt avstand, seier ho.

Vanlegvis er gjengen i Eid Hagelag svært sosiale under strandryddingar, men i desse tidene er dette vanskeleg.

– Ein kan gjere noko ute likevel. Målet til Eid Hagelag er at vi skal hjelpe til med å halde det ryddig og gjere det fint, så dette var veldig i hagelaget si and. Dette til trass for at det er litt egoistisk sidan vi tar med tanga inn i hagane våre, seier Haga.

Tang og tare

Tang og tare vert rekna som allsidige gjødselressursar, og mange brukar det som gjødsel i hagane sine. Dette gjer også medlemmane i Eid Hagelag.

­– Ein hiver tang og tare ut i bedet. Mange seier at det må vaskast først, men eg bruker å seie at her regnar det så mykje at naturen ordnar opp sjølv, fortel Haga.

Trass i at medlemmane i Eid Hagelag tok med seg ein del av tanga etter ryddinga torsdag, er det framleis litt igjen.

– No ligg det ein del ved Sagaparken, så det er berre å forsyne seg før det vert fjerna. Kommunen kjem truleg for å hente det etter helga, fortel Haga, som legg til at det også er andre moglegheiter for å få tak i tang og tare som gjødsel.

– Vi har mykje areal langs fjorden med mykje tang og tare, men det kan vere lurt å avtale med eigar først, seier Haga.

Fokus på dyrking og miljø

Under ryddinga i Sagaparken var både store og små med. Ifølgje Haga er det stadig fleire unge som interesserer seg i dyrking og hage. Dette har dei sett på strandryddingar som torsdag, og arrangement som dei har arrangert det siste året.

– Unge no er kanskje endå flinkare enn det vi vaksne er no. Det er begynt å bli meir trendy og dyrke eigen mat. No når koronaen kom, så trur eg folk berre vart endå meir bevisste rundt det å dyrke sjølv. Vi opplev ein stor oppsving. Eg må også få skryte av barnehagane som gjer barna miljøbevisste. Eg ser veldig optimistisk på dyrking og hagestell for framtida, seier Haga.

– Rydda de i andre ting enn tang og tare?

– Det var ingenting plast, og det tykkjer eg er heilt fantastisk. Det var litt kvistar, men det har vore ein del store stormar. Eg har aldri vore med på strandrydding der det har vore så lite plastikk. Om det har vore nokre andre å rydda, det veit eg ikkje. Om det har vore nokon å plukka plast, så har dei gjort ein god jobb. Det kan også vere at folk er bevisst på at ein ikkje skal hive plastikk. Eg må seie at eg er veldig imponert over dette, seier Haga.

Fleire spontane kveldar

Ifølgje Haga har Eid Hagelag ikkje fått møttest så ofte den siste tida grunna koronaviruset, men no satsar dei på at det kan bli fleire spontane kveldar framover mot sommaren.

– Vi fekk litt spontanitet i går, og det er bra.

– Vi får sjå om vi kan finne på fleire ting framover der vi sjølvsagt held koronareglane. Vi får berre ta ting spontant, i staden for å planlegge så mykje, seier ho.