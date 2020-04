Besøksreglar for sjukeheimar skal revurderast

Nyhende

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) slår fast at besøksforbodet på sjukeheimar forsterkar belastninga for ei gruppe som allereie har betalt ein høg pris for det inngripande tiltaket til regjeringa, nemleg eldre og sårbare i risikogrupper.

Han viste til at besøksforbodet nokre stader blir praktisert veldig strengt.

– Det kan komme av gode smittefaglege vurderingar frå kommunar og sjukehus, men det kan òg komme av uvisse om korleis ein kan legge til rette for besøk som tek vare på smittevernråda, seier Høie.

– Vi har derfor no gitt Helsedirektoratet i oppdrag å sjå på korleis vi kan legge til rette for at eldre og sjuke kan møte sine næraste på ein måte som ikkje medfører smittefare, seier statsråden.

Hans bodskap er at styresmaktene må sjå på kva moglegheiter som finst for å gi dei meir kontakt med familie og venner, samtidig som bebuarar blir verna mot smitte.

– Vi har òg bede direktoratet sjå på korleis ein kan sørge for aktivitetar som gir auka livskvalitet for bebuarar på sjukeheimar og eldre pleietrengande som får omsorgstenester i kommunane, seier Høie.