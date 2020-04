–Eg er imponert over folk

Nyhende

–Den 12. mars vart arbeidskvardagen min brått endra, som den har blitt for svært mange andre i det norske samfunnet – på ulikt vis. I ein normalsituasjon er min jobb er delt i to like delar. Den eine delen på individnivå, der eg er fastlege for 480 personar i Stad kommune. Den andre delen som kommuneoverlege, som handlar om helse på gruppenivå. I tillegg er også smittevern ein del av jobben, seier kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld seier Thomas Vingen Vedeld som ikkje legg skjul på at han mest av alt håper på ei normalisering av fastlegerolla.