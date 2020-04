Nyhende

Kommunedirektøren meiner at arbeidsoppgåvene i dei åtte verneområda i Stad kommune er for store til at kommunen har kapasitet til å overta forvaltningsansvaret for desse naturreservata på noverande tidspunkt om det ikkje opprettast ei ny stilling til å gjennomføre arbeidet. Ei ny vurdering bør takast når fylkesmannen har gjennomført tiltak som å ferdigstille forvaltningsplanane, fjerne grana i Åsane og Lindvik naturreservat, samt eventuelle andre større tiltak.