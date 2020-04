–Stort behov for vidareopplæring

Nyhende

Det sa Hallgeir Hansen, rektor ved Firda vidaregåande skule på Sandane, då han orienterte Nordfjordrådet om moglegheitene for ei utvida satsing på fleksible opplæringstilbod for vaksne ved ei vidaregåande skulane i Nordfjord.

Helsefag

Firda vidaregåande skule har hatt eit vaksenopplæringsprosjekt for framandspråklege innan helsefag og tannlegesekretærar. Opplæringsprogrammet, som har vore svært vellukka, har vekt nasjonal verksemd. I dagens situasjon ser ein både behovet næringslivet har, og behovet for å få folk som står utanfor arbeidslivet tilbake i arbeid. Dette var bakgrunnen for at Hallgeir Hansen delte sine tankar rundt temaet med Nordfjordrådet, måndag denne veka.

Samstemte

Hallgeir Hansen gjorde det innleiingsvis klart for regionutvalet at han hadde vore i kontakt med rektorane ved dei tre andre vidaregåande skulane i Nordfjord, Stryn, Eid og Måløy, og at dei var samstemte.

–Skulane i Nordfjord har kapasitet som vi ynskjer skal bli brukt. Med aukande arbeidsløyse vil tiltak for opplæring av vaksne truleg vere høgst aktuelt, sa Hansen og viste til to utval, Opplæringslovutvalet og Lied-utvalet, som konkluderer med at det vil vere gunstig å prioritere opplæring for vaksne på ein ny måte, og at rettane bør vere meir like ungdomane sine rettar.

Suksessfaktorar

–Skulane er her med alle sine tilbod innanfor ei rekkje yrkesfag. Skulane kan vere fleksible. NAV kjenner både næringslivet sine behov, og behovet for å få folk i arbeid. Eg er trygg på at vi vil møte løysingsorienterte samarbeidspartnarar, motiverte elevar og ikkje minst motiverte tilsette både blant lærarar og praksisbedrifter, sa Hallgeir Hansen som understreka at NAV er heilt sentrale.

–Fram til denne tid har vi hatt eit fantastisk godt samarbeid med NAV Sogn og Fjordane. Det som eg er mest spent på no er på kva samarbeid vi kan få med NAV Vestland, sa Hansen.