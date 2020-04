– Vi gler oss til å få elevane tilbake på skulen

Nyhende

–Ved Stårheim skule har vi 41 elevar i 1. til 4. klasse. Det er mellom ni og 12 elevar i kvar av klassestega. Det betyr at vi har passe store grupper. Kvar gruppe får sine faste klasserom. Nokre får klasserom som vi vere nye for dei. Klasseromma er rigga slik at det vil vere to meter mellom pultane. Vi har fjerna sofakrokar og tekstilar som kan vere utfordrande reint hygienisk. I tillegg vil elevane få ulike inngangar til skulen, faste rutinar for handhygiene. Friminutta blir på ulike tidspunkt for dei ulike gruppene, seier Gro Iren Nedreberg som legg til at skulen kjem til å sende ut informasjon til føresette i god tid før skulane opnar komande måndag.

Kommunalsjef Harald Sivertsen: –Det vi no gjer er nytt for oss alle – Den fremste oppgåva vår no er å gje elevane ein trygg og god skule med eit godt pedagogisk tilbod.

Skriftleg og munnleg eksamen for 10. trinn avlyst Regjeringa bestemte onsdag å avlyse skriftlege og munnlege i eksamenar på 10. trinn og i vidaregåande skule våren 2020. Privatisteksamenar skal gjennomførast.

Ikkje kom tidleg

Dei aller fleste smitteverntiltak er like for dei ulike skulane. Også for Stårheim skule.

–Det er ein ting vi har lyst til å seie, i tillegg til at det blir veldig kjekt å få elevane tilbake. Fleire elevar brukar å kome tidleg på skulen. I dagens situasjon ønskjer vi at elevane kjem ti minutt før det ringer inn. Dette for å unngå nærkontakt gjennom leik mellom ulike grupper, seier rektoren.