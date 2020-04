– Det har vore svært gode prosessar

Nyhende

Det seier Vigdis Heimdal Reksnes som er leiar i Utdanningsforbundet i Stad kommune.

Involvering

–Eg er glad for at det har vore god dialog mellom skuleleiing, rektorane, styrarane i barnehagane og tilsette i skular og barnehagar i framkant av det vi skal gjennom. Når ein skal sette i verk så omfattande og spesielle tiltak som det ein no gjer, er det viktig at alle føler at dei er involverte, blir høyrt og tatt vare på i prosessane, seier Vigdis Heimdal Reksnes.

–Det er ein omfattande og krevjande lærarkabal som skal leggast for å få dette til på best mogeleg vis. Eg er glad for at ein har tatt nokre grep for å gjere lærarkvardagen overkomeleg, som til dømes at onsdagen er elevfri dag. Det aller viktigaste er at det vi gjer er trygt for ungane, samstundes som vi får eit godt pedagogisk tilbod. Ingen av oss er smittevernekspertar, derfor er det svært viktig at vi følgjer dei råd som blir gitt av dei som kan dette betre enn oss, seier Vigdis som sjølv dei siste vekene har kombinert jobben som lærar ved Stårheim skule med heimeundervisning av eigne barn.