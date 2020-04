Nyhende

–I tillegg til at vi har mange elevar, så er det ei ekstra utfordring at vi har svært mange framandspråklege elevar. Vi har rundt 20 ulike språk, seier rektor Anne-Grete Eikås, som saman med tilsette ved skulen har gjennomført alle dei tiltaka som den nasjonale rettleiaren legg opp til.

Kommunalsjef Harald Sivertsen: –Det vi no gjer er nytt for oss alle – Den fremste oppgåva vår no er å gje elevane ein trygg og god skule med eit godt pedagogisk tilbod.

– Vi gler oss til å få elevane tilbake på skulen – Når elevane kjem tilbake på skulen på måndag, er det ein litt annleis skulekvardag som møter dei, seier rektor ved Stårheim skule, Gro Iren Nedreberg.

– Det har vore svært gode prosessar – Utdanningsforbundet er glade for at det har vore gode prosessar og god involvering av tilsette.

– Det er viktig å bruke sunn fornuft

–Rettleiaren er ein rettleiar. I tillegg er det viktig å bruke sunn fornuft for å få dette til på ein god måte for elevar og tilsette. I tillegg til å bruke rettleiaren må vi lage våre eigne rutinar og risikoanalysar, seier Anne-Grete som legg til at det i prosessen har vore god kontakt med tilsette og rektorane ved dei andre barneskulane i kommunen.

–På Nordfjordeid skule har vi rundt 50 elevar på kvart klassetrinn. Gruppene blir delt inn etter gamle A- og B-klassar. Lærarane har sine kohortar (grupper) av kvart klassesteg. Det som er viktig no er at vi jobbar oss gjennom den første veka slik at vi finn gode løysingar, seier rektoren.

PS. Fjordabladet kjem tilbake med ein større reportasje frå skulestarten Nordfjordeid skule over helga.