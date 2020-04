– Det blir krevjande, men vi skal få det til for barna sitt beste

Nyhende

Det seier Vivian Melheim, rektor ved Haugen skule, som både har skule og barnehage på same område.

–I tillegg til at vi har hatt heimeundervisning for alle elevane, så har vi også hatt tilbod til nokre elevar ved skulen sidan stenginga 12. mars. Når vi no opnar opp skulen for dei fire yngste klassestega har laga ei rekkje tiltak. Alle dei sentrale føringane, som handhygiene, halde avstand og inndeling i mindre grupper er teke vel i vare. Kvart klassesteg får sine faste klasserom, Elevane vil få ulike tidspunkt for friminutt. Her har vi delt dei i to grupper. 1. til 2. klasse for seg og 3. til 4. klasse. for seg. 1. og 3. klassesteg har felles inngang til klasseromma. Det same har 2. til 4.

Kommunalsjef Harald Sivertsen: –Det vi no gjer er nytt for oss alle – Den fremste oppgåva vår no er å gje elevane ein trygg og god skule med eit godt pedagogisk tilbod.

– Vi gler oss til å få elevane tilbake på skulen – Når elevane kjem tilbake på skulen på måndag, er det ein litt annleis skulekvardag som møter dei, seier rektor ved Stårheim skule, Gro Iren Nedreberg.

– Det har vore svært gode prosessar – Utdanningsforbundet er glade for at det har vore gode prosessar og god involvering av tilsette.

– Det er viktig å bruke sunn fornuft Nordfjordeid skule er den største barneskulen i Stad. Skulen har 189 elevar i dei fire yngste klassestega.

Faste toalett og garderobar

I tillegg vil kvar gruppe ha eigne toalett og faste garderobar. Det er laga gode reglar for reinhald av kontaktflater og god handhygiene. Kvar elev har sitt datautstyr. Elevane i 1. og 2. klasse brukar nettbrett, og 3. og 4. klasse nyttar datamaskiner, seier Vivian Melheim som legg til at Haugen skule ikkje har meir lærarar enn dei treng og at alle som har skulen som arbeidsplass, er klar over at den annleis skulekvardagen kjem til å bli krevjande.

Hovudfokus

–I tillegg til at det skal vere trygt å kome tilbake til skulen, er vårt hovudfokuset er å gje eit så godt tilbod til ungane som mogleg. I den samanheng er den nasjonale rettleiaren sentral. Før elevane kjem tilbake på skulen komande måndag, vil vi ha ei orientering til foreldra om dei praktiske tinga, seier rektor Vivian Melheim som rosar skuleleiinga, med kommunalsjef Harald Sivertsen i spissen, for den gode dialogen og jobben som er gjort for å opne skulane.

–Alt er nytt for oss, så vi planlegg no berre frå veke til veke, så får vi justere kursen under vegs om det er nødvendig.

Tormod Flatebø