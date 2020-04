Nyhende

Stad kommunestyre har gjort vedtak om å be Fylkesmannen om å mekle i det økonomiske oppgjeret knytt til grensejusteringa for Bryggja.

Fylkesmannen har svart at under føresetnad av at også Kinn kommune ønskjer det, vil Fylkesmannen rettleie og mekle i forhandlingar om eit økonomisk oppgjer mellom kommunane. Fylkesmannen ber Kinn kommune, innan 1. juli, ta stilling til om det er ønskjeleg at Fylkesmannen bidreg til å forhandle fram ein avtale om det økonomiske oppgjeret.