Nyhende

Til no er 50 stadfesta smitta av COVID-19 i det tidlegare Sogn og Fjordane fylke. Helse Førde opplyste tysdag kveld at det var ingen nye siste døgn, og at 44 prøver var analyserte i går.

Det er no ein pasient ved Førde sentralsjukehus som er innlagd av koronaviruset, og som får intensivbehandling.

Helse Førde opplyser at seks pasientar er utskrivne.

Det er 16 heimeverande og sjukmelde tilsette på grunn av korona - av om lag 3.000 tilsette.

To tilsette er stadfesta smitta.