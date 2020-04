Skriftleg og munnleg eksamen for 10. trinn avlyst

Nyhende

-Dette betyr konkret at både skriftleg og munnleg eksamen på 10. trinn er avlyst. Vi kunne gjennomført munnleg eksamen digitalt, men problemet ville vere utfordrande om nett fell ut. Difor har ein valt å ikkje avlyse også den munnlege eksamen, seier Harald Sivertsen, kommunalsjef for oppvekst og opplæring i Stad kommune som legg til at avgjerda må vere heilt grei ut frå situasjonen.