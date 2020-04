SV stiller spørsmål ved bruk av hasteparagraf

Nyhende

Nyland viser til ei sak der søkjar ikkje gjev inntrykk av at det hastar så veldig. Vedkomande mellom anna skriv ««Vi vonar at det er mogleg med svar innan 30.3.20. Om de treng meir tid er det fint om de kan informere om dette, slik det evt kan gjennomførast ny emisjon på ordinær generalforsamling til sommaren.»

Saka gjeld formannskapsmøte, der ein ved bruk av hasteparagrafen løyvde pengar til eit aksjekjøp pålydande 500 000 kroner i Inviro AS.

Det vart informert om dette i møte i Finansutvalet, og ordføraren opplyser i svar til Byland at saka også vil, på vanleg måte, bli lagt fram for Kommunestyret i førstkomande møte.

Lite tilfredstillande

Nyland finn grunngjevinga for bruk av §13 lite tilfredsstillande: Det vert hevda at det låg føre ein særskilt grunn for bruk av hasteparagrafen, nemlig at «søkjar/selgar ynskte å få tilbakemelding før 30.03.»

– Kven er det som kvalitetssikrar bruk av §13 i dette høvet, er det ordførar som tolkar seg fram til dette eller har han støtte frå administrasjonen på at det er slik denne paragrafen kan/skal nyttast?, spør Nyland.

Ho er heller ikkje nøgd med at brei politisk semje vert også brukt som argument, underforstått at dette hadde blitt vedtatt uansett.

– Denne haldninga bekymrar meg! Det er vel liten tvil om at utfallet av dei fleste politiske saker i denne perioden kjem til å være avgjort «på kammerset», mellom partia i posisjonen. Men at debattane i kommunestyret skal kvelast ved å nytte seg av anledningar til å gjere dei endelege vedtak i andre utval enn det øverste organet, det er for det første udemokratisk, og for det andre lite motiverande for å delta aktivt i politikken.

Går utover motivasjonen

– Eg kan berre snakke for meg sjølv, men eg kan forsikre om at min motivasjon for å aktivt delta i politikken vert mindre og mindre for kvar gong slike ting skjer. Eg vonar at praksisen vert endra, og vil be Kontrollutvalet sjå på korleis §13 her er blitt nytta, og grunngjevinga for dette, skriv Nyland i e-post til Stad kommune.