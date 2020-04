Har levert underskriftsliste

Nyhende

Innbyggjarinitiativet mot vindkraft på Stad tok tidlegare denne månaden initiativet til ei underskriftskampanje for å sikre at søknad frå utbyggjar, Falck Renewables Vind AS, om dispensasjon frå arealplan gjeldande endra vegtrasé til Okla-anlegget blir løfta til Stad kommunestyre.

Innbyggjarinitiativ er levert gjennom Regjeringa sin portal «Minsak.no», og har det pålagde tal signaturar for å bli vurdert av Stad Kommunestyre. Innbyggjarinitiativet meiner at handsaminga av denne søknaden må løftast til kommunestyret i Stad kommune, og meiner, med støtte i Fylkesmannen i Vestland, at kommunen bør gå til regulering av gjeldande areal, i staden for å vurdere dispensasjon.

Kommunestyret i Stad vil handsame innbyggarinitiativet som eiga sak den 7. mai.