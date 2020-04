Nyhende

Advokat Ann Mari Bjørlo har på vegner av Berner Midthjell fremja klage over Stad kommune sitt vedtak som gjeld pålegg om retting av arbeid. Det vert i klagen lagt til grunn at det ligg føre sakshandsamingsfeil som medfører at vedtaket er ugyldig. Feila knyter seg til manglande grunngjeving og manglande vurdering av samsvar mellom lovbrot og sanksjonar.