4400 personar på Nordfjordeid og i Stryn får kundeutbytte

Nyhende

Sparebanken Vest vedtok på generalforsamlinga den 24. mars å betale ut kundeutbytte på til saman 300 millionar til kundane sine. 8 millionar av dette kjem Sparebanken Vest-kundane på Nordfjordeid og i Stryn til gode. I snitt så vil Sparebanken Vest utbetale 3 200 kroner i kundeutbytte per bustadlån. Pengane vil bli utbetalt i løpet av de to siste vekene i april.

Deler av overskotet

Kundeutbytte er kunden sin del av Sparebanken Vest sitt overskot frå 2019. Summen som den enkelte får er basert på banken sitt resultat, kor mykje kunden har i lån og innskot og kor lenge ein var kunde i løpet av 2019.

– For oss er det viktig å stille opp for regionen og kundane våre i ei krevjande tid. Derfor er vi særs glade for at vi no skal dele banken sitt resultat for 2019 med kundane våre på Nordfjordeid og i Stryn, og Vestlandet elles. Vi skal strekke oss langt for at kundane våre skal gå ein så trygg økonomisk framtid som mogleg i møte, seier Wenche Myhre, banksjef for Sparebanken Vest i Nordfjordeid, Måløy og Stryn, i ei pressemelding.

Sparebanken Vest er Noregs nest eldste bank, grunnlagt i 1823, og også den største banken i Noreg som gir tilbake til kundane gjennom kundeutbytte.

– 60 prosent av Sparebanken Vest er eigd av kundane. Då er det heilt naturleg at også store delar av overskotet som vi skapar saman med kundane våre skal komme dei til gode, seier Myhre, i pressemeldinga.

Samfunnsnyttige midlar til lokalmiljøet

I tillegg til kundeutbytte, deler vi også ut samfunnsutbytte på til saman 89 millionar kroner. Dei siste ti åra har Sparebanken Vest delt ut éin milliard kroner til gode tiltak i lokalsamfunn og næringsliv på Vestlandet.

– Vi er opptatt av å ta eit tydeleg samfunnsansvar og som sparebank har vi høve til å gjere det, ved å dele ut både kundeutbytte og samfunnsnyttige midlar til lokalmiljøet vårt. I ei tid der mange privatpersonar, og lag og foreiningar har mista inntekter meiner vi dette er viktigare enn nokon gong, seier Myhre, vidare i pressemeldinga.

Den 23. mars annonserte også Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest at dei oppretta eit ekstraordinært «koronafond» som skal støtte lag og foreiningar på Vestlandet som vil gå glipp av inntekter på grunn av koronaepidemien. Søknadsportalen for fondet blei opna før påske og har allereie mottatt ei rekke søknader. Tildelingane skjer fortløpande.

– Dette viser styrka i sparebankmodellen, for i situasjonar som dette har vi enda større rom for å støtte opp om lokalmiljøa. Midla skal gå til organisasjonar som bidreg til gode, inkluderande lokalmiljø for born og unge. Eg håpar at lag og foreiningar i området Nordfjordeid og i Stryn, som har opplevd bortfall av inntekter eller har fått auka kostnader som følgje av situasjonen, søker fondet om støtte, seier Myhre, i pressemeldinga.