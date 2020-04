Roger Aa Djupvik blir prosjektleiar

Nyhende

Måndag godkjende Nordfjordrådet forprosjektrapporten om situasjonen i næringslivet i Nordfjord i koronakrisa. Forprosjektet, som er utarbeidd av PWC (PricewaterhouseCooper) i Stryn, låg til grunn for Nordfjordrådet si avgjerd om å gå vidare med prosjektet. I den samanheng løyvde regionrådet 300.000 kroner til å gjennomføre «Forprosjekt regionalt beredskapsteam» i perioden april til juli 2020. I tillegg til løyvinga frå Nordfjordrådet skal kvar av kommunane gå inn med 75.000 kroner kvar. Av løyvinga er 150.000 kroner øyremerka forprosjekt SMB-utvikling. I vedtaket føreset regionrådet at prosjektet blir fullfinansiert gjennom bidrag frå Bremanger kommune, 50.000 kroner, og Vestland fylkeskommune, 200.000 kroner.

I vedtaket heiter det også at Alfred Bjørlo (V), ordførar i Stad kommune og leiar for Nordfjordrådet, får fullmakt til å forhandle fram ein avtale om engasjement av prosjektleiar i prosjektperioden. I den samanheng kunne regionrådsleiaren opplyse dei andre medlemmane av regionrådet, at han allereie hadde vore i kontakt med Roger Aa Djupvik, tidlegare leiar i Nordfjordrådet, som hadde sagt seg villig til å ta på seg jobben i ein tidsavgrensa periode.

Små og mellomstore bedrifter

SMB-utvikling er eit utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter (SMB) med vekstpotensial. Programmet vert levert som ei rådgjevingsteneste og har som mål å utarbeide prosjektplanar for utviklingsprosjekt i bedriftene, med finansieringsstøtte frå Innovasjon Norge.

–Alle ordførarane i Nordfjord var med eit møte med Innovasjon Norge der planane for eit fellesprosjekt for SMB-utvikling vart lagt fram. Eg kan seie at det vi la fram vart godt motteke av Innovasjon Norge, seier Alfred Bjørlo.