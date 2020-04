Markerte russestarten kvar for seg

Nyhende

Fredag 17. april var dagen russen ved Eid vidaregåande skule hadde sett fram til lenge. Dette var dagen dei skulle ha starta feiringa av at 13 år med skulegang er ferdig, og kledd seg i russedressane, køyrt sin første offisielle køyretur i russebilane og hatt russedåp. Planen var å ta på russedress og hatt, og starte russefeiringa med dåp der alle får delt ut russenamn som ein felles og sosial start på feiringa. Slik vart det ikkje i år, for i staden er det heimeskule, to meter avstand og maksimalt fem personar saman, som russen må halde seg til. Difor måtte Eidarussen tenkje alternativt då dei skulle markere russestarten fredag.