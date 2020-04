-Ikkje ring oss - vi ringer deg!

Nyhende

Det opplyser Helse Førde i ei pressemelding.

Etter at det vart opna opp for at sjukehuset kan ta inn fleire pasientar, opplever enkelte poliklinikkar i Helse Førde stor pågang frå folk som vil vite når dei får time.

- Det er ikkje naudsynt å ringe inn til oss. Vi vil setje opp ny time til alle som har fått utsetjing, og vi kontaktar alle eit par dagar før timen, seier fagdirektør Trine Vingsnes i Helse Førde. - Dei vil også få varsel om timen på SMS.

I telefonoppringinga pasientane får frå sjukehuset, vil dei mellom anna få ein del kontrollspørsmål om eventuell korona-smitte.

Årsaka til at Helse Førde ikkje ønskjer store mengder innkommande samtalar, er at dette medfører stor belastning på personalet. Deira primære oppgåve er no å ringe ut til folk som har fått tildelt time på sjukehuset dei næraste dagane.