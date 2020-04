Stad kommune får 7,197 millionar kroner som følgje av koronautbrotet

Nyhende

– Staten skal stille opp for kommunane i denne krevjande situasjonen. Derfor får kommunane i Vestland og fylkeskommunen nå overført 593 millionar kroner, seier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

− Heile landet står i en krevjande situasjon, og vi må rekne med at kommunane sine utgifter vil auke. Mange opplever press på sjukeheimar og heimetenester, og det vil vere større behov for reinhald for å førebygge smitte. Samstundes får færre kommunetilsette gjort den viktige jobben sin. For å hjelpe kommunane i denne vanskelege situasjonen, har Stortinget vedtatt å auke rammetilskotet til kommunane og fylkeskommunane med 6,15 milliardar kroner, seier Astrup.

Av auken på 6,15 milliardar kroner går 1,25 milliardar kroner til fylkeskommunane, og 4,9 milliardar til kommunane.

Av tilskotet til kommunane, vil 3,75 milliardar kroner bli fordelt som innbyggartilskot etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet, noko som gir kommunane i Vestland ein auke på 453 millionar kroner i 2020.

I tillegg er rammetilskotet til kommunane økt med 1 milliard kroner som kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Disse midlane er førebels ikkje fordelt. Resten, 150 millionar kroner, vil bli fordelt som skjønstilskot til kommunane. Disse midlane forvaltast og utbetalast av fylkesmannen i det enkelte fylke, og fordelinga er derfor ikkje klar.

Av tilskotet til fylkeskommunane vil 1 milliard kroner gå til kollektivtrafikk og bli fordelt etter fylka sin del av det rekna inntektstapet som følge av reduksjon i billettinntektene. Resten, 250 millionar kroner, vil gå til kompetanseutvikling og bli fordelt mellom fylkeskommunane med et likt beløp per innbyggar.

− Stor nedgang i tal passasjerar har gitt fylkeskommunane svikt i billettinntektene for kollektivtrafikken. Vi vil kompensere for dette ved å auke rammetilskotet til fylkeskommunane med éin milliard kroner. I tillegg vil vi støtte kompetanseutvikling og opplæring for dei permitterte med 250 millionar kroner gjennom innbyggartilskotet til fylkeskommunane, seier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil overføre 5 milliardar til kommunane og fylkeskommunane i ei ekstraordinær utbetaling av rammetilskot 20. april. Det blir tatt sikte på at auken på 1 milliard kroner til bortfall av foreldrebetaling vil overførast i neste ordinære utbetaling av rammetilskot den 4. mai. Regjeringa vil komme tilbake til ytterlegare tiltak i revidert nasjonalbudsjett for 2020.

– Førebels er det vanskeleg å vite sikkert kva koronaviruset vil bety for kommunane sin økonomi. Nokon kommunar opplever nok at situasjonen påverkar økonomien allereie, mens andre kommunar først vil merke konsekvensane etter kvart. Det er også sannsynleg at nokre kommunar blir hardare råka enn andre. Vi følgjer nøye med på situasjonen, og vil komme tilbake til Stortinget med ei samla vurdering av de økonomiske konsekvensane for kommunane av virusutbrotet i revidert nasjonalbudsjett for 2020, seier Astrup.





Kommune Auka rammetilskot (1000 kroner) Bergen 189 290 Kinn 12 588 Etne 3 209 Sveio 4 323 Bømlo 8 900 Stord 12 982 Fitjar 2 448 Tysnes 2 407 Kvinnherad 9 778 Ullensvang 8 565 Eidfjord 857 Ulvik 1 070 Voss 11 807 Kvam 6 642 Samnanger 1 947 Bjørnafjorden 17 768 Austevoll 4 212 Øygarden 26 500 Askøy 21 004 Vaksdal 3 409 Modalen 537 Osterøy 5 950 Alver 20 988 Austrheim 2 204 Fedje 637 Masfjorden 1 636 Gulen 2 113 Solund 830 Hyllestad 1 228 Høyanger 3 262 Vik 2 293 Sogndal 8 240 Aurland 1 418 Lærdal 1 732 Årdal 3 901 Luster 4 154 Askvoll 2 640 Fjaler 2 548 Sunnfjord 16 070 Bremanger 3 243 Stad 7 197 Gloppen 4 839 Stryn 5 556 Vestland 452 922

Tabellen viser kor mykje kvar enkelt kommune får i auka rammetilskot. Kjelde: Kommunal og moderniseringsdepartementet.