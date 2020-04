Korona-rettleiar for skulane klare

Nyhende

Skulane og skulefritidsordningane (SFO/AKS) må ha tiltaka på plass før dei opnar for rundt 250.000 elevar.

– Eg er veldig glad for at elevane får kome tilbake til skulen att. Skulen er viktig for barn og unge sin trivsel, læring og utvikling. For dei fleste vil det bli godt å få ein meir normal kvardag saman med venar i klassen og lærarane, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– Eg forstår at elever, foreldre, lærarar og andre tilsette kan vere uroa. Vi vil opne skulane på ein trygg måte. Derfor er denne rettleiaren viktig. Erfaringane frå Norge og andre land viser også at få barn er smitteberarar og få blir sjuke av koronaviruset, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Les rettleiaren for skulane på udir.no

Sjuke blir heime, mindre kontakt og hygienetiltak

Folkehelseinstituttet har saman med Utdanningsdirektoratet laga to smittevernrettleiarar for skulane, éin for barnetrinnet og éin for ungdomstrinnet og vidaregåande skole. Rettleiarane har tre overordna føringar: Sjuke skal bli heime, det skal vere god hygiene og redusert fysisk kontakt.

Maks 15 elevar, meir utandørs

Rettleiaren gir konkrete smittevernråd til skulane, blant anna å:

sikre gode rutinar for handvask og sørge for nok desinfiserande utstyr

organisere i mindre grupper, til dømes maks 15 elever for 1.-4. trinn og 20 elever for 5.-7.

la elevane vere mykje ute i undervisninga og på SFO, og unngå store samlingar

sørge for at elevane har fast plass med god avstand

ha gode rutinar for måltid og avgrense deling av mat

ha ulike tidspunkt for friminutt, og hjelpe elevane til å halde avstand

avgrense deling av utstyr, og at utstyr som deles må vaskast godt

avgrense bruk av offentleg transport til og frå skulen så mykje som mogeleg

Krevjande og viktig jobb

Frå førre veke kom tilsette i 1.-4.trinn på lista over viktige samfunnsfunksjonar for å handtere den pågåande koronasituasjonen.

– Lærarane og dei andre tilsette i skulen har stått ekstra på dei siste vekene. Deira innsats blir helt avgjerande for at vi skal klare denne gjenopninga på ein god måte. Opninga kan bli utfordrande med både undervisning på skulen og heimeundervisning for elever som ikkje kan kome på skulen av helsemessige grunnar, seier Melby.

Nokre elevar må det takast spesielle omsyn til av helsemessige årsaker (pkt.4 i rettleiar)

– Eg har også forståing for at enkelte lærarar og andre tilsette i skulen er bekymra for å gå på jobb, men vi har valt ei meir forsiktig opning enn det ekspertgruppa og Helsedirektoratet tilrådde. Tiltaka i rettleiaren skal bidra til at opninga skjer på en trygg og forsvarleg måte. Eg har stor tillit til at skulane har god dialog med foreldre no, slik at ein tek nødvendig omsyn til elevar i risikogrupper, dei som treng ekstra oppfølging og dei foreldra som er bekymra for å sende barna på skulen, seier Melby.

Gradvis opning

Regjeringa har ønskt ei gradvis og kontrollert opning, for å sikre tid til førebuingar og smittevernforsvarleg gjenopning. Dei yngste barna er prioritert, fordi heimeundervisninga har vore vanskeleg for dei. Også elever i vidaregåande som tar VG3 yrkesfagleg løp i skulen og yrkesfagelever i VG2 er prioritert, fordi elevane ikkje har utstyr heime til å få den praktiske opplæringa dei trenger til å få fagbrev.