Eide Fjordbruk sin søknad om Oppdrettslokalitet for laks i Ervikskorane

· Ervikskorane ble lagt ut til «akvakulturformål» da en av grunneigerne hadde planer om oppdrett av blåskjell. Dette var et lite lokalt initiativ, og blåskjell en kultur som lever av det som naturlig er i vannmassene. Dette ble ikke gjennomført, men området forble liggende i planen som «akvakulturformål» og loven ga ikke den gang rom for å avgrense artsgruppe. Denne muligheten kom i 2008 og her burde kommuna informert grunneierne om dette s.a. eventuelt kun skjeldyrking ble stående. Isteden ga kommuna tilbakemelding til offentlig myndighet om at sjøarealene skulle videreføres fra forrige plan uten at det var tatt opp til behandling. Det var tilfeldig at det ble oppdaget at det skulle utarbeides en interkommunal arealplan for sjøområda i Selje og Eid og der området fortsatt var utlagt til akvakulturformål i videste forstand. En av grunneigerne sendte et skriv til Selje Servicekontor 2.juli 2019 der det ble tatt sterk avstand fra dette. Det ble mottatt en melding om at skrivet var registrert, men siden har det vært stille. Dette er lettvinte løsninger og dårlig arbeid fra kommuna.

· Retningslinjene fra staten er at et slikt anlegg skal være minimum 3000m fra nærliggende anlegg. Avstanden fra Ervikskorane til Juvika B er 2400m. Dette er ikke «om lag 3000m» som Eide skriver. Dessuten krever anlegg på størrelse Juvika B 5000m avstand til nærliggende anlegg. Man må da avvike fra gjeldende retningslinjer. Hvordan er dette mulig?

· Som bønder og innbyggere er vi forundra over de utslippskrav til sjø vi er pålagt når det skal etableres hus eller industri i strandsona. Da er det landbaserte rensekrav som gjelder, mens et flytende oppdrettsanlegg får slippe alt fritt ut. Et anlegg med 2400ton produksjon vil ha et gjennomsnittlig fôrforbruk på 7900Kg/døgn. Med en max. biomasse på 3600ton vil man maksimalt kunne fore opptil ca 36000Kg/døgn. Ca 8% av dette er fôrspill som går rett i sjø. Ca, 65% blir bundet i fisken, mens resten, ca. 27% er avfall som fisken skiller ut. Totalt går derfor ca 35% av fôret rett i fjorden og bruker oksygen til nedbrytning. I tillegg kommer utslipp av fosfor og nitrogen. Med andre ord vil et anlegg som er planlagt i Ervikskorane slippe ut organisk materiale som en norsk by på 38500 innbyggere, og dette uten å betale kloakkavgift! En nordmann betaler ca, 3,7Kr/dag i kloakkavgift. Dersom Eide skulle ha betalt kloakkavgift ville det gitt Stad kommune en årlig inntekt på rundt 50mill.kroner. Man kan undre seg over subsidiering av ei næring i forhold til andre.

· Det første registrerte løyve for kilenotfiske i tidligere Eid kommune, E1, var det Anfinn Ervik som hadde. Merket står enda i fjellet i Ervik. Naturmangfoldet i sjø og fiskeriet er viktig for oss alle og for fremtidige generasjoner. Vi ser i dag hvordan bestanden av villaks og ikke minst sjøørreten lider i Nordfjorden. Miljøet og artsrikdommen taper på alle fronter. Vi kan ikke la oppdrettsselskapene få fortsette slik under påskudd av å skape arbeidsplasser (Juvika B har 7 arbeidsplasser og er 1,8x større enn Ervikskorane), og fine ord om ny teknologi (automasjon som vil gi enda færre arbeidsplasser). Da får de vente med å øke på med åpne sjøanlegg til de kan presentere lukkede utslippsfrie løsninger. De finnes i dag på land.

· Ervikskorane ligger mellom naustmiljøene i Ervik og Kjølsdalen, og anlegget vil ligge utenfor den 670m lange Ervik tunnelen. Her er det brådypt og anlegget må boltes i land med 7 liner for anlegget og 4 for forflåten. Lengden på anlegget er 700m og vil i utstrekning dekke hele lengden av tunnelen. Fjorden er 500m dyp og forankringene strekker seg over et område på ca. 5km langs med fjorden (fra Gildalsneset til Kjølsdalen byggefelt). I dette området vil linefiske være umulig. Garn- og teinefiske vil ikke være aktuelt p.g.a. avfall fra anlegget. Bading i området vil også være lite attraktivt med den lukt og forurensing som følger. Vi vil ikke finne oss i at et anlegg plasseres i dette området som er så mye brukt og ligger så tett opp til bebyggelsen. En slik kortsiktig profitt på bekostning av natur, miljø og trivsel er ingen tjent med.

· Automasjonsmiljøet på Nordfjordeid med Normatic i spissen leverer i dag til den nasjonale oppdrettsbransje. Eide Fjordbruk vil velge Normatic kun dersom Normatic har konkurransedyktig teknologi og priser, uavhengig av Ervikskorane.

· Sist men ikke minst: Både Nordfjorden og Osterfjorden er i «rød» sone. Osterfjorden har store miljøutfordringer. Hvor mye vil det lette presset i Osterfjorden ved å overføre deler av produksjonen til Nordfjord? Ønsker vi å få Osterfjordtilstander her i Nordfjord? Et klart NEI!

Som grunneiere har vi aldri blitt kontakta av Eide Fjordbruk. Stad kommune har heller ikke vært proaktive og forsøkt å legge til rette for informasjon og konsekvenser ved rullering av arealplanen. Vi vil på det sterkeste oppfordre om at søknaden blir avslått og at området blir regulert tilbake til LNF område.

Mvh,

110/2: Magne Gilleshammer

108/7: Dagfin Lågeide

108/3: Eldar Lien

108/2: Odd Einar Elvebakke