Det gode bondeliv i Hennebygda

Det unge sambuarparet har såleis gjort det same som andre unge par i Hennebygda; etablert seg, stifta familie og barnetalet i bygda er no høgare enn på 50-talet, seiest det. Det er 20 born i bygda med stort og smått, åtte av dei under skulealder. I alt bur det om lag 70 menneske i Hennebygda, som ligg ved Nordfjorden, rundt to mil aust for Nordfjordeid. I tillegg er det mange hyttefolk som er godt integrerte i bygda.