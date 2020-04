– Feil påstandar om Stad landskap

Nyhende

Han reagerer på lesarinnlegget til Ole Torbjørn Borgund, der det vert hevda at Stad landskap er imot den nye vegtraseen i samband med Okla-utbygginga.

– Det er feil. Vi har starta eit innbyggjarinitiativ for at saka skal løftast i kommunestyret. Det einaste vi forlanger er at lovar og reglar blir følgde. Vi ønskjer at sette skikkeleg lys på saka, noko vi føler det ikkje har vore, påpeikar Honningsvåg. Han viser til at dei også synest den nye traseen er betre enn den første.

– Vi har forståing for at den skal regulerast på lik linje med andre. Vi ber berre om at saka skal behandlast ut ifrå lovverket, seier han.

Honningsvåg påpeikar at det er viktig å gjere ein ryddig prosess.

– Vi gjer ikkje dette for å få den gamle traseen tilbake. Det er tullete. Slike påstandar må vi reagere på, seier han.