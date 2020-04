Ruteknusing på Nordfjordeid

Nyhende

Camilla Nesheim på dyrebutikken Pets fortel at uvedkomande i løpet av natta har kasta ein stein inn i butikken gjennom eit vindauge. Steinen som dei fann inne i butikken var om lag så stor som to knyttnevar. I tillegg til det knuste vindauget vart ei glashylle og nokre varer inne i butikken skada. Det er ikkje noko som tydar på at vedkomande har vore inne i butikken.