Nyhende

Up hadde fredag kveld laserkontroll i 60- sona i Utvik ved fylkesveg 60. Avisa Fjordingen melder at ni bilførarar fekk forenkla førelegg for fart, høgste fart var 74 km/t. Ein mann i 20- åra frå Nordfjord fekk beslaglagt førarkortet grunna for mange prikkar.