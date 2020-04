‒ Heilt fantastisk

Nyhende

Saman med Monica var Stig på plass klokka ti på halv ti, i god tid før skianlegget opna i dag, og dei var dei to første i trekket. Etter eit par timar er det godt med folk i anlegget, og tid for ein pause for paret frå Deknepollen som starta heimanfrå klokka åtte. Dei har hytte på Harpefossen, men følgjer reglane om å ikkje overnatte.

Stig og Monica tykker at senteret har takla koronasituasjonen veldig bra. Det er lagt godt til rette, og folk held avstand. Berre dei som er i familie køyrer saman.

‒ Dei er så dedikerte. Anlegget er så veldrive. Gjengen her gjer ein god innsats. Det er utruleg at ein har eit så bra anlegg som dette her. Det er fullt på høgde med dei beste, meiner Stig.

Rundt om i anlegget var det berre blide folk å sjå. Skigjestene vart møtt leiar for skipatruljen og assisterande driftsleiar Tore Karlsen som hadde fått med seg Stad-ordførar Alfred Bjørlo som heisvakt.

