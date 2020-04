Nyhende

Kampanjen har emneknaggen «vierher» og består av ein reklamefilm. Den har sjølvaste verdsmeister i skiskyting, Johannes Thingnes Bøe som forteljarstemme. Filmen viser naturen i Nordfjord og fortel at kvardagen ein dag vil bli som før.

I tillegg deltek fleire reiselivsbedrifter i området, og fortel at dei er her, også etter koronakrisa. No inviterer Visit Nordfjord reiselivet i heile Noreg til å gjere det same og bruke emneknaggen «vierher» (©NPK)