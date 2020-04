Vil ta teknologien vidare

Nyhende

Eide har studert entreprenørskap i Silicon Valley og er over middels interessert i teknologiutvikling. Selskapet har som visjon å setje standarden for framtidas havbruk, ikkje ved å verte størst mogeleg, men ved å prege utviklinga i næringa når det gjeld innovasjon, teknologi, miljø og berekraft. – Eit tett samarbeid med gründerbedrifter har hjelpt oss til å utvikle gode verktøy for datainnsamling og analyse (Clarify), slike verktøy er svært viktige for å gjere gode avgjerder når det gjeld drift, seier Eide. Prosjektet deira «Framsyn» er framtidas oppdrettsanlegg basert på «Teslateknologi» dvs. kybernetikk og automatisering.