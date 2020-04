– Områda er godt eigna til matproduksjon

Nyhende

Eide og Hjartnes viser til at etablering av anlegg for oppdrett av laks og aure ved på Torvneset og Ervikskorane er i tråd med gjeldande arealplan og at straummålingane viser at det er gode forhold. Rådgivende Biologer AS har kartlagt lokalitetane og området rundt, inkludert konsekvensvurdering av naturmangfald og naturressursar knytt til marint miljø. Ein har mellom anna teke botnprøver for å sjå kva som finst av botnmateriale og dyreliv. Det har også vore gjennomført ROV når det gjeld korallførekomstar. Kartleggingsarbeidet tyder på at lokalitetane er godt eigna for matproduksjon i sjø.

På Torvneset gjeld søknaden 8 merdar og Ervikskorane 6 merdar. Det er søkt om MTB (maksimal tillaten biomasse) på inntil 3600 tonn på kvar av lokalitetane og planlagd årleg produksjon er på 2400 tonn.

Vil ta teknologien vidare – Vi jobbar med mange spennande prosjekt for å ta teknologien vidare. Det seier dagleg leiar i Eide Fjordbruk AS, Sondre Eide. Han håper på godt samarbeid med automasjonsmiljøet i Nordfjord.

I tråd med arealplan

Dei to områda er sett av til akvakultur i arealdelen av kommuneplanen for Eid, som no er ein del av Stad kommune. Kommunen (tidlegare Eid, Selje og Bryggja) er i ferd med å utarbeide ein ny kommunedelplan for sjøområda i Stad.

Kommunen har lagt til rette

Hjartnes viser til at matproduksjon i havet vil vere nødvendig for å dekke verdas matbehov i framtida, og at det ligg føre nasjonale ambisjonar om vekst og verdiskaping knytt til akvakulturnæringa.

– Stad kommune har lagt til rette for etablering og vekst og Eide Fjordbruk har søkt på nokre av desse lokalitetane og me er sikre på at me skal få til god drift på desse. Me har også forstått det slik at Stad kommune ynsker å leggje til rette for utvikling innanfor marine næringar, seier Hjartnes.

Kan gi 10 arbeidsplassar

Eide Fjordbruk ser føre seg å investere mellom 60 og 70 millionar kroner for å få dei to lokalitetane i drift, og opplyser at det her vil bli 10 nye arbeidsplassar. Det er behov for lokal leiing, driftsoperatørar, mannskap på servicebåt samt elektro/ automasjonskompetanse.

Motstand

Hjartnes og Eide registrerer at det er motstand mot etableringa av fiskeoppdrettsanlegg, ikkje minst ved Ervikskorane. Ein fryktar at oppdrettsanlegget vil øydelegge for bygdefolket sin bruk av området til bading, fiske og anna friluftsliv og at det vil bli problem med lakselus som vil ha negativ effekt på villaksen.

Hindrar ikkje ferdsel

Hjartnes forsikrar om at oppdrettsanlegget ikkje vil vere til hinder verken for bading eller fisking frå land. Den næraste merden vil etter planen bli liggande om lag 100 meter frå land. Festepunkta er under vatn og er ikkje må nokon måte til hinder for ferdsel med båtar. Det ein gjer er at ein på landsida festar boltar nede på sjøbotnen på 20–30 meters djup og festanordning til sjølve anlegget på 7–8 meters djup. Anlegget er plassert så langt frå land som det er mogeleg innanfor det gjeldande AK-området.

Eit slikt anlegg har ein flåte med fôrlager, kontor og andre fasilitetane ved merdane. I tillegg er selskapet interessert i kai og område på land der dei kan ha båtar og ein base som dei kan operere frå.

Når det gjeld støy, så er det hovudsakleg knytt til bruk av dieselaggregat. Eide Fjordbruk håper på få til landstraum på Ervikskorane og ser føre seg ei hybridløysing på Torvneset fram til det er mogeleg å installere faststraum der. Fram til det er mogeleg å installere faststraum på Ervikskorane vil det bli nytta ein oppdrettsflåte med hybridløysing. Hybridløysing er ein oppladbar batteripakke som reduserer driftstida på dieselaggregata med inntil 80 %, effekten vil vere monaleg reduserte utslepp til ytre miljø og langt færre timar i døgnet med støy ved lokaliteten.

Varmebehandling mot lus

Sondre Eide opplyser at hovudstrategien for å halde kontroll på luseproblem er førebyggjande tiltak og bruk av såkalla ikkje medikamentelle metodar. Det skjer ei stadig utvikling innan dette feltet. Den mest brukte metoden er varmt vatn. Eide Fjordbruk jobbar saman med andre også med ein ny metode for å spyle vekk lusa med sjøvatn.

I dag skjer luseregistreringa manuelt ved at ein fangar fisk, bedøver dei og tel mengd lus per fisk. På sikt blir det truleg mogeleg å gjere luseregistreringar ved hjelp av sensorar.

Det siste året har Eide Fjordbruk investert i «tubenøter» ved sine lokalitetar i Fensfjorden. Tubenøter er eit førebyggjande tiltak der fisken vert halden i djupare vasslag under lusebeltet. Det vert frå selskapet rapportert om at erfaringane med konseptet er gode.

– Ved ei etablering på Ervikskorane vil det bli sterkt fokus på å halde låge lusetal ved hjelp av overvaking, kunnskapsdeling, førebyggjande tiltak og bruk av ny teknologi. Som ny aktør i området vil Eide Fjordbruk sjølvsagt tilpasse drifta til gjeldande brakkleggingstider og smittehygieniske soner, understrekar Hjartnes.

Det vert følgt med på eventuelle miljøeffektar.

100-meters grense

Det er forbod mot ferdsel innanfor 20 meter frå anlegget, og det er ikkje lov til å fiske nærare enn 100 meter, men elles er det ifølgje selskapet ikkje noko inngriping i bruken av nærområdet.

Hjartnes seier til Fjordabladet at Eide Fjordbruk gjerne stiller opp for å informere lokalbefolkning og andre om planane dersom det er interesse for dette.

Familiebedrift

Eide Fjordbruk AS er ei familieeigd bedrift med tradisjonar tilbake til 1970, hovudkontoret ligg i Hålandsdalen i Fusa kommune.

Verksemda har i dag 8 ordinære konsesjonar og produserer laks og regnbogeaure på lokalitetar i Hardangerfjorden, Osterfjorden og Fensfjorden.

Selskapet er hovudaksjonær i smoltanlegget Lialaks AS i Solund kommune, i tillegg produserast det smolt ved eige setjefiskanlegg i Hålandsdalen.

Eide Fjordbruk er godkjent lærebedrift i akvakulturfaget og i dag er det fem lærlingar som gjennomfører læretida si hos dei.

I tillegg til lærlingar samarbeider dei også med studentar som studerer til sivilingeniør/mastergrad i akvakultur.

Selskapet har også trainee-stilling på HR-sida.