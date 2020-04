Rocka korpsstemne 2020 er avlyst

Nyhende

Rocka korpsstemne 2020 skulle gå av stabelen helga 19.–21. juni.

– Men vi har ingen garanti for at arrangementsforbodet ikkje blir vidareført, konstaterer no arrangørkorpsa Hjelle skulemusikk, Kjølsdalen skulemusikk, Haugen skulemusikk, Nordfjordeid skulekorps, Kjølsdalen musikklag og Eid musikklag.

Takkar alle

Dei viser til at før påske bestemte regjeringa at det skal vere forbod mot store kultur- og idrettsarrangement fram til 15. juni. Regjeringa har også signalisert at nordmenn må belage seg på strenge smitteverntiltak over lang tid, for eksempel avstandsavgrensing på to meter.

– Vi arrangørkorpsa har no bestemt oss for å avlyse Rocka korpsstemne 2020. Vi takkar alle som har meldt seg på, alle sponsorar som ville vere med å støtte arrangementet på ulike vis, alle frivillige foreldre, besteforeldre og andre som har stått klare til dugnad, og elles samarbeidspartar og støttespelarar som har heia på oss, opplyser dei.

Kjem igjen

– Vi satsar på å arrangere Rocka korpsstemne i anten 2021 eller 2022, og vi håpar Hans Majestet Kongens Garde har høve til å vere saman med oss på eit nytt stemne. Dette kjem vi tilbake til!, lovar dei seks arrangørkorpsa.