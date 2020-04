Interesse for samarbeid

Nyhende

Bakgrunnen for dialogmøtet var vedtak i Stad kommunestyre tidlegare i år, som i korte trekk går ut på at rehabilitering av eksisterande symjebassenget ved Selje skule, som har vore utan vatn i 16 år, sett på vent. Då kommunestyret handsama denne saka vart det bestemt at ein skulle jobbe etter to spor. Eit som gjekk ut på offentleg privat samarbeid (OPS), og eitt som gjekk ut på at det vart greidd ut ei sak der kommunen gjer ei utbygging åleine. Kommunestyret vedtok også at det skulle leggast fram ein statusrapport i juni.