FHI håper minst 50 prosent lastar ned Smittestopp

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, seier dei ikkje kan seie noko sikkert om kor mange som må ta i bruk appen Smittestopp for at den skal fungere som eit godt supplement til den smittesporinga som allereie går føre seg.

Dei aller fleste positiv til FHIs kommande smitteapp Folkehelseinstituttets smitteapp som blir lansert over påske, blir godt motteken av over halvparten av dei spurde i ei undersøking.

– Så vi har sagt at det vil vere bra med minst 60 prosent. Vi reknar med at det bør vere over halvparten for at det verkeleg skal monne, sa Stoltenberg på den daglege pressekonferansen om koronasituasjonen i Noreg.Appen skal gi anonyme data om korleis grupper går i samfunnet for å måle effekten av tiltaka mot smittespreiing. Det er frivillig å laste ned appen.

Dei som har teke appen i bruk, får eit varsel på telefonen dersom dei har vore i nærkontakt med koronasmitte..

Smittestopp-appen får 16 års aldersgrense

Appen Smittestopp får 16 års aldersgrense og inga grense oppover.

– Vi oppfattar 16 år for å vere tidspunktet då du tek sjølvstendig stilling til å laste ned appen, forklarte statsminister Erna Solberg (H) aldersgrensa med på pressekonferansen til regjeringa torsdag.

Appen finst førebels berre på norsk, men han vil etter kvart komme på fleire språk. Han skal gi anonyme data om korleis grupper går i samfunnet for å måle effekten av tiltaka mot smittespreiing.

Etter kvart skal brukarane få eit varsel om dei har vore i nærkontakt med koronasmitta. Det er frivillig å laste ned appen.

Solberg trur folk ville ha vore skeptiske om appen var obligatorisk

Det ville ha vore veldig inngripande og kunne ha verka mot hensikta å pålegge nordmenn å bruke smittesporingsappen, meiner statsminister Erna Solberg (H).

– Vi trur at motstanden mot appen hadde vorte så stor, at eg trur det er betre at vi gjer dette frivillig, sa ho under pressekonferansen torsdag ettermiddag.

– Og så er vi eit land der vi tenkjer at det er betre at folk er med på ting, la ho til.

Statsministeren brukte òg høvet til å understreke at personar som er smitta, har plikt til å opplyse om alle ein har møtt i perioden ein var smittsam.

Smittestopp-appen er ute FHIs smittestopp-app er tilgjengeleg for nedlasting for Android-brukarar.

Erna Solberg lastar sjølv ned Smittestopp-appen Statsminister Erna Solberg (H) lovar at data frå appen Smittestopp under ingen omstende skal brukast til andre formål enn sporing og varsling.

Venstre-politikar vil ikkje laste ned Smittestopp-appen Stortingsrepresentant Solveig Schytz (V) er ikkje sikker på at personvernet er godt nok teke vare på i Smittestopp-appen. Ho vil ikkje laste han ned.

Helseministeren: – Digital kompetanse gir oss eit fortrinn At Noreg er eit samfunn med høg digital kompetanse, gjer at appen Smittestopp eignar seg godt i Noreg, seier helseminister Bent Høie (H).