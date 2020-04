Ei kronglete historie om vegbygging

Nyhende

I løpet av nær 50 år, frå 1875 til 1921 blei det bygt heile åtte vegar i Selje kommune. Fire av desse vegane var over mindre fjellovergangar i kommunen. Dette var Dragseidet, Sandvikseidet og Mannseidet. I tillegg til vegen frå Leikanger til Drage.

Når det gjeld vegane over Dragseidet, Sandvikseidet og Mannseidet blei dei bygt der det allereie var gamle ferdselsvegar. Og nettopp tidlegare ferdsel var ei viktig årsak til tidleg vegbygging i Selje.

Farleg rundt Stad

I den tida ferdsel i hovudsak føregjekk på sjøen var Stadhavet eit hinder for å kome seg fram. Det blei båtdraging over Dragseidet, og mykje anna ferdsel over desse mindre fjellpartia i kommunen. Her hadde folk og hestar gått i fleire hundre år. Det var postgang, handel, krigsferder og pilegrim. Desse gamle ride- og ferdselsvegane blei naturlege samband som også blei nytta når køyrevegar skulle byggast. Difor var Selje kommune tidleg ute med vegbygging.

Offentlege vegar

Dei to eldste offentlege vegane i Sogn og Fjordane er vegen over Dragseidet i Selje og vegen frå Lærdal til Valdres over Filefjell. Begge var tjodavegar. Etter Gulatingslova skulle breidda på tjodavegen målast ved å ri baugreid. Det var å ri med eit spyd på tvers som skulle vere tre meter. I kvar ende skulle det henge ein vidjering. Blei vidjeringen riven av på grunn av kvister, måtte det ryddast.

Vegen over Maurstadeidet

Vegen over Maurstadeidet stod ferdig allereie i 1866. Sjølv om dette ikkje er i Selje kommune, blei det etter kvart ein viktig veg for folket der. Maurstadeidet var første køyrbare veg mellom Nordfjord og Sunnmøre. I 1860 løyvde regjering og storting 33.000 spesidalar til bygging av vegen, eller 113.000 kroner i 1866. Omrekna til dagens pengeverdi blir det 7,86 millionar kroner. 60 mann var med på bygginga av vegen som blei opna 29. oktober 1866. Ei viktig årsak at denne veglinja blei vald som første samband mellom Nordfjord og Sunnmøre var tilgang på dampskipskai på begge sider. Ein fekk ein samanhengande reiseveg frå hav til land. Den skulle også vere billegare å byggje enn dei alternativa som blei handsama i den tida.

Til omverda i 1928

Men sjølv om vegen over Maurstadeidet stod klar allereie i 1866, skulle det ta heile 62 år før Selje fekk vegsamband til Sunnmøre og resten av Nordfjord. Først i 1928 stod vegen mellom Kjøde til Åheim heilt ferdig. Vegen over Mannseidet kom på plass i 1918. Dette var sytten år etter at vegen over Sandvikseidet stod ferdig. Det var lenge diskusjon om ein skulle satse på vegbygging Sandvikseidet først, eller Mannseidet. Sterke krefter på Stadlandet meinte det var viktig å få ein veg mellom Selje og Stadlandet først. Og Sandvikseidet kom på plass i 1901, sytten år før Mannseidet. Begge desse vegane hadde gjennom mange år blitt brukt til ferdselsvegar. I katolsk tid, før reformasjonen i 1537, var heilagdomane på Selja kloster eit kjent pilegrimsmål. Hit kom dei både sjøvegen og landevegen. Det er difor ikkje urimeleg at mange nytta vegen over Mannseidet på ferda si mot Selje kloster.

Frå Stadlandet til Kjøde

Sjølv om mange fjellvegar i Selje tidleg kom på plass, tok det si tid å byggje vegane som gjekk langs fjorden. Først i 1968 kunne folket på Stadlandet køyre frå Leikanger til Kjøde, og vidare til Åheim og Nordfjord. Det tok også si tid å få ferdig heile vegstrekninga frå Selje til Almenningsfjellet. Her kunne ein køyre først i 1966. Selje var i mange år avhengige av vêrharde fjellovergangar for å nå inn til riksvegnettet. Dette skapte vanskar, ikkje minst for Selje skjortefabrikk og Selje plastfabrikk.

Arbeidet med ny riksveg frå Almenningsfjellet i Vågsøy og nordover «pollane» mot Selje starta opp i 1951. Flatraket fekk vegutløysing mot Allmenning/Måløy kring 1961. Men sjølv om det blei bygt både frå sør og nord, gjekk det heile femten år før heile vegsambandet mellom Selje og Almenningsfjellet kunne opne i 1966. Dermed kunne endeleg seljeværingane få oppfylt draumen om eit trygt vegsamband mot omverda langs stranda, og ikkje vere prisgjevne vêrgudane over stormfulle fjellpass.

Vegbygging i Selje kommune:

1. Bryggja – Åheim 1866 (Maurstadeidet)

2. Leikanger – Ervik 1875

3. Ferstad – Årvik 1880

4. Leikanger – Drage 1889 (Dragseidet)

5. Selje – Eide 1895

6. Selje – Sandvik 1901 (Sandvikseidet)

7. Eide – Kjøde 1918 (Mannseidet)

8. Drage – Hoddevik 1921

9. Årvik – Honningsvåg 1933

10. Leikanger – Borgundvåg 1936

11. Honningsvåg indre – Honningsvåg y. 1939

12. Tungevåg – Eltvik 1959

13. Flatraket – Måløy 1961

14. Allmenning – Selje 1966

15. Sandvik – Kjøde 1968

16. Selje – Liset 1969

17. Liset – Skårbø 1976





Kjelde: Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane, Ottar Starheim.

Nettstaden Bryggja.no, vegen over Maurstadeidet.ved Harald Brobakke.