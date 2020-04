Må finne Sagastad sin plass

Nyhende

Under den digitale dugnaden som Stad Kommune og Stad Vekst AS arrangerte måndag i påskeveka orienterte Eli Førde Aarskog, nytilsett dagleg leiar i Sagastad, deltakarane om korleis koronapandemien har og vil påverka Sagastad

Kostnadskontroll

–Første driftsår, frå 10. mai til 31. desember, hadde Sagastad 20.000 besøkande. 19 cruiseskip besøkte Nordfjordeid, og rundt 10.000 av passasjerane på desse skipa var blant dei 20.000 som besøkte Sagastad. Inneverande år er det første heile driftsåret for Sagastad, der vi har budsjettert med 40.000 besøkande. Totalt er det planlagt 43 cruiseskipsanløp med til saman 110.000 passasjerar. Ved inngangen til koronakrisa, den 13. mars, dagen etter at regjeringa kom med sin strenge og naudsynte tiltak, vedtok vi å permittere tilsette og stenge Sagastad. Samstundes såg vi at vi måtte sett revurdere situasjonen, og sette opp eit budsjett med null i omsetning fram til 30. juni 2020. Vi snakke med huseigar og bankane, og orienterte dei om situasjonen. For oss var det viktig å vere opne med ein gong om den situasjonen vi plutseleg var kome i. I ein situasjon som ingen hadde sett føre seg, er det viktig for oss å ha kostnadskontroll, sa Eli Førde Aarskog.

Utnytte tida

–Krise har av nokon blitt omtalt som fare men også som ei moglegheit. I vanleg drift har dei fleste verksemder nok med å gjere det dei må gjere, og mindre tid til å tenkje. No må vi tenkje nytt. Vi må analyserer kor vi er og kor vi skal, sa Eli Førde Aarskog som understreka at slik situasjonen er akkurat no, der besøk frå utlandet stoppar meir eller mindre heilt opp, må ein definere målgrupper og mål for Sagastad. I dette arbeidet må vi ha fullt trykk på sosiale media, vi må presentere oss som interessante, aktuelle og relevante. Alt vi gjer må vere gjennomtenkt og vere av god kvalitet, sa Eli Førde Aarskog som var brennande opptatt av korleis Sagastad, og for den del andre deler av næringslivet skulle kome styrka ut av den situasjonen vi no er i.

Lokalt

Lokalt må vi stille spørsmålet; Kva verdi har Sagastad for deg og di bedrift? Kan Sagastad bidra til å styrke di bedrift sitt omdømme? Korleis styrke din business gjennom Sagastad. For oss kan det handle om å legge til rette for kundebesøk, vere ei brikke i rekrutteringsarbeidet lokalt, sa Eli Førde Aarskog som også var innom aktivitetar som temamiddagar og konsertar som kunne leggast til Sagastad.