Tiltakspakke gir koronahåp for fylkesvegar

Nyhende

Stad-ordførar Alfred Bjørlo har i dag sendt brev til Vestland fylkeskommune, i samband med fylket sin varsla gjennomgang av mulige strakstiltak/forsering av tiltak på fylkesvegnettet for å bøte på følgjene for næringslivet av koronakrisa. Her blir det mellom anna peika på at reguleringsplan for flaskehalsen på Fv61 mellom Bryggja og Nave no er ferdig, og etter planen vil bli vedtatt av Stad kommunestyre om kort tid.