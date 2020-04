Stor fare for snøskred

Nyhende

Grunna stigande temperaturar, kraftig vind og nedbør er det venta at snøskredfaren i Indre Fjordane aukar onsdag. Over 1000 meter over havet vil mykje ny snø og kraftig vind gjeve stor pålagring i leheng, og her ligg det mykje snø frå dei siste dagane som ikkje har stabilisert seg heilt enno, som difor gjere at det er fare for svært store naturlege utløyste snøskred, ifølgje Varsom.no. Også under 1000 meter over havet er det fare for naturleg utløyste snøskred. Dette er grunna stigande temperaturar og mykje regn som gjere at snødekket vert svekka.

Ifølgje Varsom.no kan snøskreda mange stadar bli store, og faregraden kan stige til 4 i dei områda som får mest nedbør. Det vert difor oppmoda om å unngå terreng brattare enn 30 grader og utløpssoner onsdag.

Torsdag er det også sende ut varsel for snøskred. Denne gong er det sende ut oransje varsel og det er venta at det vert betydeleg fare for snøskred og kategori tre. Det er venta minkande temperaturar som vil gje gradvis igjenfrysing og stabilisering av det gamle snødekket frå mildvêrsgrensa onsdag. Det er derimot framleis fare for glideskred i områda med sigesprekke. Ifølgje Varsom.no er det størst skredfare tidleg på dag torsdag, før den kjem til å minke ut over dagen.

Varsom.no oppmodar om å vere spesielt forsiktig i leområde der det har samla seg fokksnø dei siste dagane, og unngå terreng som er brattare enn 30 grader med fersk fokksnø, terrengfeller og utløpssoner.