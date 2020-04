Karanteneunntak for seks legar i Helse Førde

Nyhende

Svaret vi får frå kommunikasjonsrådgjevar Per Marifjøren er at strengt nødvendige helsepersonell frå Sverige og Finland er unnateke karantenebestemmelsane medan dei er på reise og under arbeid i Norge. Dette gjeld berre «helsepersonell som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov. Og dei skal ikkje bruke offentleg transport på reisa til og frå arbeidsstaden og ha med seg attest på at dei har oppdrag i Helse Førde. Det vert understreka at karanteneunntaket gjeld berre jobbreiser.