Rår frå etablering av ny lokalitet i Nordfjorden

På bakgrunn av store utfordringar med rømt oppdrettslaks, lakselus og infeksjonar knytt til fiskeoppdrett i Nordfjorden og dei alvorlege konsekvensane dette har for ville laksefiskbestander, tilrår Norske Lakseelver at det ikkje blir gitt løyve til etablering av ytterlegare ein ny lokalitet i same område.