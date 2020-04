Planlegg nodebu ved ferjekaia

Nyhende

Enivest har søkt Stad kommune om å få plassere ei nodebu ved Barmsund ferjekai. Bakgrunnen er at Enivest skal bygge ut fiberbasert breiband i områda Nordpollen, Venøy, Barmen og Flister i Stad kommune. I den samanheng er dei på jakt etter tomt for oppføring av eit mindre bygg for dette, ei såkalla nodebu. Bygget skal nyttast til nettverksutstyr og fiberterminering for kundane i området. Dei har funne eit område som vil vere gunstig både geografisk og tilkomstmessig. Dette er på Barmsund ferjekai og naboeigedommen.