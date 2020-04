Nyhende

I Stryn måtte politiet rykke ut etter at det koma klager på støy, i form av høg musikk, hyl og skrik og rusing av motorar frå bilmiljøet i bygda. Politiet melder at dei snakka med ein del bilførarar og at det vart betring etter denne kontakten. Politiet melder også om at dei informerte den same bilgjengen om korona, avstand og dei tilrådingar som norske helsestyresmakter har kome med.

Ut over dette blir det ikkje meldt om hendingar i vårt distrikt.